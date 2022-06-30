Nissan отправит в отставку большой пикап

Компания Nissan готовится попрощаться с полноразмерным пикапом Titan. Automotive News со ссылкой на собственные источники сообщает, что автопроизводитель не намерен обновлять или разрабатывать следующее поколение модели, так что когда завершится жизненный цикл нынешнего Titan, он будет снят с конвейера. Предполагается, что пикап отправят в отставку в 2024 либо 2025 году. В Nissan эту информацию не подтверждают, однако и падение спроса на модель в США не отрицают.

Фото: Nissan Nissan

Nissan Titan впервые был представлен на автосалоне в Детройте в 2003 году, и тогда же компания объявила об амбициозных планах продавать по 100 тысяч таких пикапов в год. На тот момент модель стоила дешевле конкурентов, однако так и не достигла заветной цели: лучшим годом для Titan стал 2005-й, когда удалось реализовать 86,9 тысячи экземпляров.

В 2015 году дебютировало второе поколение Titan. В Nissan рассчитывали привлечь клиентов широким выбором комплектаций, и год спустя на рынок вышел мощный Titan XD с двигателем Cummins V8. Однако японский пикап продолжал проигрывать конкурентам американских марок — Ford F-Series, Ram 1500 и Chevrolet Silerado.

Согласно данным CarSalesBase.com, начиная с 2018 года спрос на Titan стал падать. Так, если в 2017 году американские дилеры реализовали более 52,9 тысячи таких пикапов, то в 2018 году — лишь 50,5 тысячи штук, в 2019-м — до 31,5 тысячи штук, а в «коронавирусном» 2020-м и вовсе 26,4 тысячи экземпляров.

В 2020-м Titan обновили в последний раз: рестайлинг принес пикапу обновленный экстерьер и современную мультимедийную систему, а 5,6-литровый «атмосферник» V8 стал мощнее — отдача возросла с 395 до 406 лошадиных сил. Но и это не помогло модели вернуть былую популярность.