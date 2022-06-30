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3 часа назад

новости автомира: ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на состояние наркотического опьянения

Газета.Ru

Российская ГИБДД разработает систему тестирования автомобилистов на состояние наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

ГИБДД разработает тесты для водителей на наркотики
Фото: МВД МЕДИАМВД МЕДИА

«Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы было возможно тестировать водителей, которые принимают наркотики, для того чтобы их исключить из дорожного движения, транспортные средства передавать в задержание и не давать участвовать в продолжении движения по дорогам общего пользования», - пояснил Михаил Черников.

По итогам 5 месяцев 2022 года в России сотрудниками ГИБДД было выявлено 221, 5 тыс. случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, что на 1,3% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом 25,8 тыс. водителей из этого числа (-4,6%) был пойман повторно.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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