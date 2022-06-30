В России хотят повысить скоростной лимит

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников считает, что качество российских автодорог позволяет увеличить максимальный скоростной режим до 150 километров в час. Такой порог глава ведомства предложил установить на некоторых участках трасс. По его мнению, подобная мера позволит уменьшить водительскую агрессию и не повлияет на увеличение количества аварий.

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По словам Черникова, российские дороги уже превосходят по качеству и обустройству многие европейские трассы. Глава ГИБДД считает, что на некоторых участках возможно увеличить допустимый скоростной режим до 150 километров в час, а «разгон дорог» не повлияет на аварийность. Кроме того, увеличение лимита улучшит пропускную способность и снизит агрессию водителей.

В качестве примера Черников привел 2020 год, когда на российских автомагистралях увеличили скоростной режим со 110 до 130 километров в час. Согласно статистике, увеличение количества аварий из-за изменения лимита не произошло.