Максимальную скорость на дорогах РФ предложили увеличить до 150 км/ч

В ГИБДД предложили увеличить максимальную скорость на некоторых российских дорогах до 150 километров в час. Об этом в четверг, 30 июня, со ссылкой на главу ведомства, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова сообщает «Интерфакс» .

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские», — отметил Черников .

По его мнению, разрешенную скорость нужно повышать на отдельных участках. Черников напомнил, что инициатива увеличения скорости на автострадах принадлежит МВД. При этом такая мера не повлечет за собой увеличение числа аварий, а только увеличит пропускную способность трасс.