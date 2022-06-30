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3 часа назад

Новости автомира: в ГИБДД предложили увеличить максимальную скорость на российских дорогах

Lenta.ruиещё 5

В ГИБДД предложили увеличить максимальную скорость на некоторых российских дорогах до 150 километров в час. Об этом в четверг, 30 июня, со ссылкой на главу ведомства, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова сообщает «Интерфакс».

Максимальную скорость на дорогах РФ предложили увеличить до 150 км/ч
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские», — отметил Черников.

По его мнению, разрешенную скорость нужно повышать на отдельных участках. Черников напомнил, что инициатива увеличения скорости на автострадах принадлежит МВД. При этом такая мера не повлечет за собой увеличение числа аварий, а только увеличит пропускную способность трасс.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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