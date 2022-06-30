Госавтоинспекция совместно с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать правила пользования электросамокатами. Об этом со ссылкой на начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова пишут «Известия».
По его словам, средства индивидуальной мобильности представляют все большую опасность, так как могут развивать скорость более 100 км/час. При этом допустимой является скорость не более 25 км/час, а в отдельных зонах, где большой поток людей, действует ограничение в 15 км/час.
Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России также констатировал, что за электросамокатами сложно следить при помощи средств фото- и видеофиксации и в регионах нет инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность поездок на них.
Сейчас Госавтоинспекция совместно с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать использование средства индивидуальной мобильности в России, подчеркнул Михаил Черников.
«До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их», - пообещал он.
По данным МВД, за пять месяцев текущего года в России было зарегистрировано 158 ДТП с участием электросамокатов, моноколес и сигвеев, в результате которых один человек погиб, еще 164 получили травмы. Число аварий за год выросло на 35%, при этом в статистике не учетены ДТП в парках, вне зоны ответственности Госавтоинспекции.