Госавтоинспекция совместно с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать правила пользования электросамокатами. Об этом со ссылкой на начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова пишут «Известия».

По его словам, средства индивидуальной мобильности представляют все большую опасность, так как могут развивать скорость более 100 км/час. При этом допустимой является скорость не более 25 км/час, а в отдельных зонах, где большой поток людей, действует ограничение в 15 км/час.

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России также констатировал, что за электросамокатами сложно следить при помощи средств фото- и видеофиксации и в регионах нет инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность поездок на них.

Сейчас Госавтоинспекция совместно с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать использование средства индивидуальной мобильности в России, подчеркнул Михаил Черников.

«До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их», - пообещал он.