АвтоВАЗ рассчитывает на помощь Белоруссии

Дмитрий Азаров, являющийся губернатором Самарской области, рассчитывает, что соседняя дружественная Белоруссия посодействует в вопросе вывода отечественной марки АвтоВАЗ из сложившегося непростого кризиса.

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Об этом глава российского региона заявил во время своего очередного визита в Минск. Поздней Александр Лукашенко заметил, что товарооборот между белорусским рынком, а также Самарской областью в дальнейшем может достичь около миллиарда долларов.

Азаров заявил, что была взята спецификация крупнейшей компании в России – АвтоВАЗ, которая заранее была передана коллегам. По его мнению, должны быть найдены перспективы для плодотворного эффективного сотрудничества. Они обеспечат выход российского автогиганта на оперативную работу и выгоду в сотрудничестве для белорусских предприятий.

По всей видимости, Азаров рассчитывает на повышение экспортных объёмов в Белоруссию «импортозамещённых» продуктов АвтоВАЗа. Также не исключается возможность поставок в Тольятти определённых комплектующих, произведённых в Белоруссии.

Упрощённый вариант техрегламента, по которому осуществляется сборка антикризисных Lada Granta, позволяет эксплуатировать их в Белоруссии. Но выезд на таких машинах в прочие государства в настоящее время является невозможным.

Белорусский президент в рамках визита Азарова заявил, что страна готова увеличивать объёмы поставок. При этом пока не оговаривались какие-то конкретные шаги в данном направлении.

Отечественный АвтоВАЗ в настоящее время осуществляет выпуск только упрощённой модификации Lada Granta. Объёмы производства российского транспортного средства составляют примерно 600 экземпляров в сутки. Пока не уточняется, будут ли данные автомобили отправлять на внутренний авторынок либо какую-то часть предусмотрят для экспорта.