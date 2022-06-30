Suzuki попрощалась с Vitara и представила новую модель

Совместное предприятие Maruti Suzuki представило новую Brezza, прошлое поколение которой имело ещё более длинное имя - Vitara Brezza. Вместе с новыми внешностью, салоном и технологиями кроссовер обзавёлся и современной трансмиссией.

Фото: Suzuki Suzuki

Длина и ширина модели остались прежними: 3995 мм и 1790 мм, а вот высота увеличилась до 1685 мм (+ 45 мм). Размер колёсной базы не изменился и равен 2500 мм. То есть новая Brezza осталась в сегменте, который представлен в Индии множеством моделей, в числе которых есть аналогичные по размерам Nissan Magnite, Toyota Urban Cruiser, Kia Sonet, Renault Kiger, Tata Nexon, Hyundai Venue. И только Mahindra XUV300 оказывается по межступичному расстоянию больше всех перечисленных, имея 2600 мм.

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Если дизайн внешности нового Suzuki Brezza можно назвать неоднозначным, то вопросов к салону кроссовера, если сравнивать с предшественником, нет. Модель в топовых версиях получила мультимедиа с "парящим" дисплеем диагональю 9 дюймов (на остальных - 7 дюймов), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовых команд. Аудиосистема - от компании Arkamys, которая занималась настройкой звука в моделях Lada с системой EnjoY Pro.

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Также для нового Maruti Suzuki Brezza доступны климат-контроль, проекционный дисплей, комплекс телематики, атмосферную подсветку салона, люк в крыше, порты USB Type-C, беспроводную зарядку.

За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, системы ABS, EBD, ESP, крепления для детских сидений IsoFix. Brezza первым в сегменте получил систему камер кругового обзора.

Кроссовер оснащён новым двигателем Maruti K15C объёмом 1.5 литра и мощностью 103 л.с., который в базе работает в паре с 5-ступенчатой МКП. Также доступен 6-диапазонный гидротрансформаторный "автомат", который пришёл на смену 4-ступенчатой АКП, предлагаемой на Vitara Brezza. В будущем у модели появятся битопливные CNG-версии.

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