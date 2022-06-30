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3 часа назад

Новости автомира: УАЗ представит новую стратегию развития уже в этом году

Motor.ru

На днях стало известно, что у «Соллерс Авто», главным активом которого является Ульяновский автозавод, сменился владелец: Вадим Швецов продал свой пакет в 76,7 процента акций компании «Альтер Инвест», которая в свою очередь на 39,5 процента принадлежит главе УАЗа и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову. В интервью газете «Панорама УАЗ» Ширинов рассказал, что ждет Ульяновский автозавод в будущем: до конца этого года автопроизводитель представит новую стратегию развития.

УАЗ представит новую стратегию развития уже в этом году
Фото: motor.rumotor.ru

«Сейчас мы находимся в поворотной точке, когда необходимо быстро переключаться на новых партнеров, новых поставщиков, обеспечивать стабильную работу предприятий, сохранять и увеличивать наше присутствие на рынке, — говорится в совместном заявлении Адиля Ширинова и нового генерального директора «Соллерс Авто» Николая Соболева. — Общими усилиями мы справимся с задачами, и для Ульяновского автомобильного завода нынешнее время откроет новое дыхание, обеспечив экономическую стабильность на несколько лет вперед».

Из публикации следует, что в ближайшее время УАЗ планирует завершить переговоры о постановке производства новых перспективных продуктов (каких именно, не уточняется), а также сформировать долгосрочную стратегию развития. Она будет обнародована уже в этом году.

Ульяновский автозавод — одно из нескольких автомобильных предприятий, которое возобновило работу в мае. А в начале июня появилась информация, что в течение полутора месяцев УАЗ выведет на рынок упрощенные версии «Буханки» и «Патриота».

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