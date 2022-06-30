В России развеяли главный миф о Toyota

«Классический американский автомобиль способен пережить кризис с запчастями, но речь только про рамные внедорожники с двигателями V8 двухтысячных годов и ранее, — отметил он. — Детали в этих машинах предназначены для тяжелейших условий эксплуатации, потому что в Америке автомобили обслуживают крайне неохотно и нерегулярно».



Владельцам корейских и китайских автомобилей, а также тем, кто ездит на моделях Renault, тоже не стоит опасаться дефицита запчастей, считает президент Национального автомобильного союза. Он объясняет это доступностью комплектующих для таких машин. «Для них есть огромное количество китайских запчастей, которые доступны и их привозят в Россию, поэтому обслуживать такие автомобили чаще всего получается легко», — заявил Шарапин.