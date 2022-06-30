В России развеяли главный миф о Toyota

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сделал ряд спорных заявлений в эфире радиостанции Sputnik. Он поставил под сомнение надежность немецких автомобилей, так как «в них заложена программа постепенного устаревания», и назвал мифом то, что модели Toyota якобы не ломаются.
«Не ломаются только самые простые, кондовые и не очень технологичные автомобили, где ломаться просто нечему», — пояснил Шапарин.
Разговор шел о дефиците запчастей, который возник в России из-за решения иностранных компаний приостановить деятельность в стране и проблем с логистикой. По мнению Шарапина, на надежных автомобилях нехватка деталей не отразится — к таковым он относит, например, американские внедорожники Ford и Chevrolet.
«Классический американский автомобиль способен пережить кризис с запчастями, но речь только про рамные внедорожники с двигателями V8 двухтысячных годов и ранее, — отметил он. — Детали в этих машинах предназначены для тяжелейших условий эксплуатации, потому что в Америке автомобили обслуживают крайне неохотно и нерегулярно».
Владельцам корейских и китайских автомобилей, а также тем, кто ездит на моделях Renault, тоже не стоит опасаться дефицита запчастей, считает президент Национального автомобильного союза. Он объясняет это доступностью комплектующих для таких машин. «Для них есть огромное количество китайских запчастей, которые доступны и их привозят в Россию, поэтому обслуживать такие автомобили чаще всего получается легко», — заявил Шарапин.
Не пострадают от дефицита и люксовые автомобили, в первую очередь благодаря «кошелькам своих владельцев», — считает эксперт. Детали для таких машин будут возить обходными путями, так что они будут в наличии, но по высоким ценам.