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1 час назад

Новости: автомира: россияне набросились на упрощенные Lada Granta

Российская Газета

Спрос на упрощенные Lada Granta вырос втрое за пять дней. Как сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ", сейчас в среднем покупают 22 автомобиля в сутки, тогда как пятью днями ранее среднесуточная реализация составляла только 8 машин. При этом дилеры отмечают, что спрос на Lada Granta превышает предложение.

Россияне набросились на упрощенные Lada Granta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

"Мы уже видим, что в первый месяц не сможем удовлетворить тот спрос, который сформировался на эту модель. При таком интересе вполне реально, что ближе к концу года объем реализации Granta Classic"22 в наших петербургских салонах выйдет на уровень среднемесячных продаж предыдущей комплектации модели в 2021 году", - рассказал один из менеджеров Lada.

Напомним, упрощенная Granta начали производить 8 июня. Цены на седан стартуют от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей.

Относительно прежней базовой комплектации Lada Granta Classic лишилась ABS, подушки безопасности водителя, SOS-комплекса "ЭРА-ГЛОНАСС", иммобилайзера и преднатяжителя ремней безопасности, класс двигателя понижен до "Евро-2" (был "Евро-5").

В июле АвтоВАЗ планирует возобновить сборку семейства Lada Niva, а вот рестарта выпуска новой Lada Vesta придется ждать до 2023 года.

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