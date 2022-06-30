Россияне набросились на упрощенные Lada Granta

"Мы уже видим, что в первый месяц не сможем удовлетворить тот спрос, который сформировался на эту модель. При таком интересе вполне реально, что ближе к концу года объем реализации Granta Classic"22 в наших петербургских салонах выйдет на уровень среднемесячных продаж предыдущей комплектации модели в 2021 году", - рассказал один из менеджеров Lada.