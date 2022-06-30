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32 минуты назад

Новости автомира: на Украине изобретатель создал автомобиль, работающий на дровах

Газета.Ru

Изобретатель Виталий с Украины переоборудовал свой автомобиль «Москвич-412» для работы на дровах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Автомобиль украинского изобретателя заработал на дровах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в багажник автомобиля владелец установил газогенератор, который он смастерил из старых пылесоса и стиральной машины. По словам Виталия, газ, выделяемый горящими дровами, нагнетается вентилятором от пылесоса в двигатель «Москвича» в качестве топливной смеси, что позволяет ездить без бензина.

Единственный недостаток газовой конструкции, по мнению Виталия, это время запуска машины. После того, как дрова загорелись, приходится ждать от двух до четырех минут, чтобы завести автомобиль.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал устранить очереди на АЗС страны. Глава государства заявил, что в ближайшее время будут налажены бесперебойные поставки топлива в страну.

Автоновости,Владимир Зеленский,
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