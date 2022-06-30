Автомобиль украинского изобретателя заработал на дровах

Изобретатель Виталий с Украины переоборудовал свой автомобиль «Москвич-412» для работы на дровах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

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Так, в багажник автомобиля владелец установил газогенератор, который он смастерил из старых пылесоса и стиральной машины. По словам Виталия, газ, выделяемый горящими дровами, нагнетается вентилятором от пылесоса в двигатель «Москвича» в качестве топливной смеси, что позволяет ездить без бензина.

Единственный недостаток газовой конструкции, по мнению Виталия, это время запуска машины. После того, как дрова загорелись, приходится ждать от двух до четырех минут, чтобы завести автомобиль.