Стало известно, когда россиянам выдадут новые права

ГИБДД рассчитывает, что электронное водительское удостоверение, которое ведомство разрабатывает совместно с Минцифры, будет запущено до конца 2022 года. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников , передает ТАСС .

Черников выразил надежду, что виртуальные права будут использоваться большинством участников дорожного движения. Он напомнил, что сейчас некоторые электронные услуги оказываются через сайт Госавтоинспекции, где каждый может проверить транспортное средство и наличие штрафов.

"В этом году заходов на эти услуги сайта больше полутора миллиарда. Они имеют большой спрос у наших участников дорожного движения", — сказал начальник управления.

Черников добавил, что планируется также сделать электронными договор купли-продажи ТС и полис ОСАГО с возможностью загружать эти их в смартфон. Это нужно для того, чтобы в одном телефоне "был весь пакет [документов] для того, чтобы им можно было воспользоваться", пояснил он.