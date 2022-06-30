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3 часа назад

Стало известно, когда россиянам выдадут новые права

Мария Иванова

ГИБДД рассчитывает, что электронное водительское удостоверение, которое ведомство разрабатывает совместно с Минцифры, будет запущено до конца 2022 года. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, передает ТАСС.

Стало известно, когда россиянам выдадут новые права
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Черников выразил надежду, что виртуальные права будут использоваться большинством участников дорожного движения. Он напомнил, что сейчас некоторые электронные услуги оказываются через сайт Госавтоинспекции, где каждый может проверить транспортное средство и наличие штрафов.

"В этом году заходов на эти услуги сайта больше полутора миллиарда. Они имеют большой спрос у наших участников дорожного движения", — сказал начальник управления.

Черников добавил, что планируется также сделать электронными договор купли-продажи ТС и полис ОСАГО с возможностью загружать эти их в смартфон. Это нужно для того, чтобы в одном телефоне "был весь пакет [документов] для того, чтобы им можно было воспользоваться", пояснил он.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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