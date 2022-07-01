Lexus ES научили понимать голосовые команды на 19 языках

Компания Lexus представила модернизированный седан ES в европейской спецификации. Модель получила новую мультимедийную систему, которая поддерживает беспроводной Apple CarPlay, облачную навигацию и распознает голосовые команды на 19 языках. Кроме того, четырехдверку теперь можно купить в новой комплектации F Sport Design и с отделкой салона Ammonite Sand. Предыдущее обновление седан ES пережил в 2021 году, и для полноценного рестайлинга время еще не пришло.

Фото: Lexus Lexus

Премиум-седан ES седьмого поколения был представлен в 2018 году. В 2021-м модель пережила небольшое обновление, так что для следующего рестайлинга время ещё не пришло. Улучшения, подготовленные к 2023 модельному году, носят локальный характер и преимущественно сосредоточены вокруг салона. Так, ES получил новый вариант отделки Ammonite Sand, который заменил Rich Cream, и новую мультимедиа с расширенной функциональностью.

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Теперь головное устройство работает быстрее. Вдобавок в него внедрена поддержка беспроводного Apple CarPlay, облачная навигация и голосовое управление. В бортовую систему ES подгружаются данные о ценах на заправках и свободных парковках, а голосовой помощник Hey Lexus распознает 19 европейских языков и понимает косвенные команды (например, «мне холодно» поднимает температуру в салоне).

Обновлен и модуль связи DCM. Он дает доступ к управлению рядом функций со смартфона, а также позволяет подключаться к онлайн-диагностике e-Care. Сервис 24/7 отслеживает работу всех систем автомобиля и делится собранной информацией с дилерскими центрами. Кроме того, через e-Care владелец ES может получить совет, как действовать в случае той или иной поломки.