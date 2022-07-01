Для шумных водителей предложили миллионный штраф с конфискацией

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нарушающих предельно допустимый уровень шум автомобилистов необходимо наказывать конфискацией авто и миллионными штрафами. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как рассказал Хамзаев, особенно летом жители многоквартирных домов у дорог и проезжих частей страдают от излишнего шума, исходящего от дорогих «прокачанных» автомобилей и мотоциклов.

Модифицированные выхлопные трубы и желание «дать газу» вызывает социальный дискомфорт у жителей центров городов и спальных районов, отметил депутат.

В качестве профилактики подобных правонарушений политик предлагает по решению сотрудников ГИБДД отправлять на стоянку такие авто и далее проводить их экспертизы на все нормативы.

Альтернативой этой меры может послужить крупный денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием транспортного средства до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем, подчеркнул он.

Парламентарий также добавил, что планирует обратиться в МВД и правительство с этой инициативой.

Согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 21.00 до 8.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);

с 22.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскресенье), установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, а также с 13.00 до 15.00 часов ежедневно в отношении защищаемых объектов.