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2 часа назад

Новости автомира: В Госдуме предложили отобрать автомобили у части россиян

Елена Прошина

Нарушение водителями предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

В Госдуме предложили отобрать автомобили у части россиян
Фото: ТАССТАСС

«Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих "прокачанных" автомобилей и мотоциклов. Модифицированные выхлопные трубы транспорта, неугомонное желание "дать газу" вызывает социальный дискомфорт жителей не только центров городов, но и тихих спальных районов», — заявил парламентарий.

Он в качестве профилактики предлагает временное задержание авто по решению сотрудников ГИБДД, после очередной "шумной пробуксовки" машина должна отправляться прямиком на ближайшую специализированную охраняемую стоянку с последующим проведением экспертиз для таких авто на все нормативы.

«Альтернативой может послужить крупный денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием транспортного средства до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем», — отметил Хамзаев.

Он планирует обратиться в МВД и правительство России для поддержки инициативы для пресечения «подобного хамства на дороге».

Автоновости,Султан Хамзаев,ГИБДД,Госдума,Правительство РФ,
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