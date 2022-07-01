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3 часа назад

Эксперты заявили об падении цен на подержанные машины почти на треть

Газета.Ru

Средняя цена на подержанные машины в России снизилась на 25% — стоимость падает уже третий месяц подряд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря портала об автомобилях «Дром» Марию Погребец.

Цены на подержанные машины обвалились на треть
Фото: ТАССТАСС

«Предложение на подержанные авто во втором квартале увеличилось на 3%, а спрос сократился на 30%. При этом продажи пробежных машин упали на 23% относительно первого квартала 2022 года», — рассказала Погребец.

Специалист также добавила, что самыми популярными автомобилями с пробегом во втором квартале стали Lada Priora со средней ценой 280 тыс. руб, Toyota Corolla стоимостью 472 тыс. руб. и Lada Granta за 496 тыс. руб.

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Также газета «Коммерсантъ» выяснила, что около половины представленных на онлайн-агрегаторах подержанных машин имеют признаки скручивания пробега.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в мае этого года россияне купили 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 30% ниже результата мая 2021 года.

Автоновости,Lada Priora,Toyota Corolla,Lada Granta,Toyota,Lada,Госдума,
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