Во Флориде запретили слушать громкую музыку в автомобилях

В американском штате Флорида вступил в силу новый закон о наказании местных водителей за слишком громкую музыку в авто. Полицейские будут штрафовать местных автомобилистов на 114 долларов (почти 6 тысяч рублей), если система мультимедиа или радио в их машине будет работать чересчур громко, сообщает телеканал NBC.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Согласно новой норме, стражи порядка смогут останавливать транспортное средство и наказывать водителя, если услышат громкие звуки с расстояния не менее 25 футов (762 см). Для справки: средний автомобиль имеет длину около 15 футов (457 см).

При этом данные правила становятся еще более строгими, если автомагнитола включена в непосредственной близости от церквей, школ и медицинских учреждений.

Многие жители Флориды критикуют законом. Они считают, что он станет новым средством получения дохода для правоохранительных органов штата.

«Будут ли у всех департаментов устройства, регистрирующие уровень децибел либо во время подачи жалобы, либо при свидетелях происшествия? Или мы будем верить полицейским на слово?» – вопрошает в соцсетях местный автомобилист Кристофер Додж.