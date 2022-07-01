"Ростех" создал отечественную зарядку для электромобилей

Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" создал быстрозарядную электрозаправочную станцию для электрокаров, которая будет презентована на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

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"К 2030 году, согласно принятой правительством РФ концепции развития производства электротранспорта, каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, должен быть электрическим, а число электрозаправок должно вырасти до 72 тыс. Уверен, что разработка "Уралвагонзавода" поможет грамотно выстроить качественную зарядную инфраструктуру в стране. Это первая полностью отечественная быстрозарядная электрозаправочная станция, способная зарядить машину на 80% всего за 20 минут", - передает пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

О разработке

Зарядка обладает мощностью 150 кВт. По задумке разработчиков - АО "НПО "Электромашина", электрозаправочный "хаб" будет включать оборудование самой зарядной станции, строительно-монтажные работы и адаптированную интеллектуальную систему "Амасис 2.0", которой оснащаются все станции.

Система "Амасис 2.0" обеспечивает электрозаправочному "хабу" видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Дополнительно зарядные станции могут оснащаться системой накопления энергии на случай недостаточной мощности у точки присоединения, отмечается в сообщении.