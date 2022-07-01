BMW выпустил электрический i3 «прощальной» серии

Стало известно о том, что немецкая марка BMW объявила об окончании производства i3 и отмечает 9-летний выпуск модели спецсерией Home Run Edition.

Так, было выпущено 10 экземпляров, каждый из которых основан на электрическом i3S. Автомобили Home Run также получат 20-дюймовые диски, люк с электроприводом и солнцезащитным стеклом, а также адаптивные фары.

Детали интерьера включают обивку Vernasca Dark Truffle, кожаную приборную панель, серую обивку салона Carum Grey, а также подогрев сидений, систему Park Distance Control, навигацию BMW Professional и систему Harmon Kardon. Партия из 10 экземпляров уже продана, причем BMW прокомментировала, что покупатели Home Run смогли наблюдать за сборкой своих автомобилей в сборочном цехе на заводе BMW в Лейпциге.