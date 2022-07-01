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2 часа назад

Новости автомира: BMW выпустил электрический i3 «прощальной» серии

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что немецкая марка BMW объявила об окончании производства i3 и отмечает 9-летний выпуск модели спецсерией Home Run Edition.

BMW выпустил электрический i3 «прощальной» серии
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Так, было выпущено 10 экземпляров, каждый из которых основан на электрическом i3S. Автомобили Home Run также получат 20-дюймовые диски, люк с электроприводом и солнцезащитным стеклом, а также адаптивные фары.

Детали интерьера включают обивку Vernasca Dark Truffle, кожаную приборную панель, серую обивку салона Carum Grey, а также подогрев сидений, систему Park Distance Control, навигацию BMW Professional и систему Harmon Kardon. Партия из 10 экземпляров уже продана, причем BMW прокомментировала, что покупатели Home Run смогли наблюдать за сборкой своих автомобилей в сборочном цехе на заводе BMW в Лейпциге.

i3 стал одним из пионеров современной электрической эры, и только в начале этой недели с завода в Лейпциге, Германия, где его производство началось в 2013 году, сошел 250 000-й экземпляр.

Автоновости,BMW,
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