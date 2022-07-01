На заводе «Чеченавто» хотят наладить выпуск «ГАЗелей» и иномарок

Завод «Чеченавто» в городе Аргун Чеченской Республики готов возобновить сборку автомобилей в июле после длительного простоя. Предприятие собирается не только вернуться к работе, но и расширить модельный ряд: кроме Lada Granta, которая несколько лет была единственным продуктом завода, с конвейера будут сходить «ГАЗели». Также руководство договаривается с белорусским МАЗом и даже ищет партнеров за рубежом — в Китае и Иране.
Lada Granta «Чеченавто» будет выпускать в упрощенной версии, как и АвтоВАЗ — без подушки безопасности и антиблокировочной системы. Однако ранее на предприятие поступили кузова обычных «Грант», которые теперь придется переделывать, сказал замдиректора завода Руслан Абуев газете «Аргументы и Факты».
Также на конвейер планируют поставить «ГАЗели»: по словам Абуева, соглашение с ГАЗом уже подписано. Осенью в Чечне может начаться сборка «ГАЗели Next», «ГАЗели Бизнес» и «ГАЗона Next» из сборочных комплектов, которые будут поставлять из Нижнего Новгорода.
Среди других потенциальных партнеров — белорусский МАЗ. Если соглашение будет достигнуто, МАЗ также наладит поставки крупных деталей, из которых на «Чеченавто» можно будет собирать спецтехнику — краны или будки-вахты. Также ведутся переговоры с китайцами и иранскими производителями запчастей.
ПАО «Чеченавто» было образовано в 2008 году в городе Аргун неподалеку от Грозного. Началось производство с «Жигулей», в 2012 году на конвейер встала Lada Priora, а в 2017 была налажена сборка легких вездеходов для войск Росгвардии. Сейчас в штате примерно 200 сотрудников, однако по факту завод «кормит» не менее тысячи человек, отмечают в «АиФ». Пока завод в простое, рабочие находятся в неоплачиваемом отпуске.