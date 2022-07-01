На заводе «Чеченавто» хотят наладить выпуск «ГАЗелей» и иномарок

Завод «Чеченавто» в городе Аргун Чеченской Республики готов возобновить сборку автомобилей в июле после длительного простоя. Предприятие собирается не только вернуться к работе, но и расширить модельный ряд: кроме Lada Granta, которая несколько лет была единственным продуктом завода, с конвейера будут сходить «ГАЗели». Также руководство договаривается с белорусским МАЗом и даже ищет партнеров за рубежом — в Китае и Иране.

Фото: «Чеченавто» «Чеченавто»

Lada Granta «Чеченавто» будет выпускать в упрощенной версии, как и АвтоВАЗ — без подушки безопасности и антиблокировочной системы. Однако ранее на предприятие поступили кузова обычных «Грант», которые теперь придется переделывать, сказал замдиректора завода Руслан Абуев газете «Аргументы и Факты».

Также на конвейер планируют поставить «ГАЗели»: по словам Абуева, соглашение с ГАЗом уже подписано. Осенью в Чечне может начаться сборка «ГАЗели Next», «ГАЗели Бизнес» и «ГАЗона Next» из сборочных комплектов, которые будут поставлять из Нижнего Новгорода.

Среди других потенциальных партнеров — белорусский МАЗ. Если соглашение будет достигнуто, МАЗ также наладит поставки крупных деталей, из которых на «Чеченавто» можно будет собирать спецтехнику — краны или будки-вахты. Также ведутся переговоры с китайцами и иранскими производителями запчастей.