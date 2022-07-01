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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ определился с датой запуска производства Niva Legend

Российская Газета

С 8 июня 2022 года тольяттинская производственная площадка АвтоВАЗа вернулась к работе: был возобновлён выпуск Lada Granta в новом исполнении Classic "22. Следующей на конвейер вернётся Lada Niva Legend.

АвтоВАЗ определился с датой запуска производства Niva Legend
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", комплексы сварки и окраски кузовов старейшей модели Lada будут запущены 11 июля, а 13 июля завод приступит к сборке внедорожников. Ожидается, что в день завод будет выпускать примерно 200 трёхдверных Lada Niva Legend.

Как и Granta, Niva Legend будет выпускаться в упрощённой версии, которая лишена ABS, "ЭРА-ГЛОНАСС" и подушки безопасности, но в отличие от Lada Granta Classic "22 имеет кондиционер и подогрев сидений.

Сборка Lada Niva Travel по планам должна возобновиться в августе 2022 года.

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