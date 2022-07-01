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2 часа назад

Новости автомира: производство автомобилей Lada Vesta в Ижевске остановлено до сентября 2022 года

Южный автомобиль

Производство автомобилей семейства Lada Vesta на завод АвтоВАЗа в Ижевске остановлено до сентября 2022 года. Об этом сообщил глава республики Удмуртия Александр Бречалов в эфире ТРК «Моя Удмуртия».

Автопроизводство в Ижевске остановлено до сентября 2022 года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По словам Бречалова, пока режим простоя действует до конца августа. Сотрудники сборочного производства заняты во временных работах. Это 1552 человека. Также ранее сообщалось, что несколько рабочих с предприятия «Лада Ижевск» были задействованы в производстве оружия на концерне «Калашников». Предложение о трудоустройстве поступило также со стороны КамАЗа.

Сейчас на заводе в Ижевске работают около трех тысяч человек. Производство Lada Vesta было остановлено с конца марта 2022 года.

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