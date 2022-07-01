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1 час назад

В России придумали дешевую замену Tesla

Lenta.ru

В России придумали дешевый аналог электрокаров Tesla — средства передвижения от американского производителя заменит продукция калининградского «Автотора». Председатель директоров компании Валерий Горбунов сообщил, что отечественные электрокары будут намного доступнее импортных, его слова передает ТАСС.

В России придумали дешевую замену Tesla
Фото: ReutersReuters

«Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси», — рассказал Горбунов.

Он добавил, что цена будет намного ниже не только цен на продукцию Tesla, но и на электрокары других компаний.

«Автотор» выпустит пилотную партию своих автомобилей в 2023 году. Точная стоимость электрокара от российского производителя пока неизвестна.

Цены на подержанные машины обвалились на треть

В апреле сообщалось, что «Автотор», который является первым в России заводом по производству иномарок, оказался в сложной ситуации из-за западных санкций. Глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что автобизнес — одна из наиболее подверженных влиянию санкций отраслей.

Автоновости,Tesla,Антон Алиханов,Валерий Горбунов,
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