В России придумали дешевую замену Tesla

В России придумали дешевый аналог электрокаров Tesla — средства передвижения от американского производителя заменит продукция калининградского «Автотора». Председатель директоров компании Валерий Горбунов сообщил, что отечественные электрокары будут намного доступнее импортных, его слова передает ТАСС.

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«Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси», — рассказал Горбунов.

Он добавил, что цена будет намного ниже не только цен на продукцию Tesla, но и на электрокары других компаний.

«Автотор» выпустит пилотную партию своих автомобилей в 2023 году. Точная стоимость электрокара от российского производителя пока неизвестна.