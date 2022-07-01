Перед дебютом цена нового флагмана Cadillac выросла на 50%

Cadillac Celestiq — это роскошный аккумуляторный электромобиль с множеством технологий на борту, которые компания пообещала индивидуализировать для каждого клиента и предложить по цене от 200 000 долларов. Однако, если верить источникам Wall Street Journal, реальная цена будет ближе к 300 000 долларов при годовом объеме производства не более 500 единиц.

Фото: Cadillac Cadillac

Дело в позиционировании: Celestiq позиционируется как предмет роскоши высокого класса, открывающий Cadillac путь на территорию Bentley и Rolls-Royce. Высокие производственные затраты на его электрическую трансмиссию также являются одним из факторов. Еще неизвестно, как Cadillac попытается объяснить цены. Инсайдеры сообщают, что компания хочет сделать ставку на натуральные материалы отделки, включая дорогое дерево, и новейшие технологии автономного вождения.