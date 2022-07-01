Электрокар «Автотора» пообещали сделать дешевле Tesla

Руководство калининградского «Автотора» поделилось подробностями об отечественном электромобиле, постройка которого — в ближайших планах компании. По словам председателя совета директоров «Автотор холдинг» Валерия Горбунова, стоимость электрокара будет «намного ниже», чем у Tesla. Каким он будет, пока неизвестно, однако при наличии спроса на конвейер готовы поставить и «экзотические кузова» — купе и кабриолет.

Фото: © Автотор © Автотор

По словам Горбунова, электромобиль от «Автотора» постараются сделать доступным для различных категорий потребителей — как для каршеринговых фирм и таксопарков, так и для частных покупателей. Примерную стоимость он пока не озвучил. Стоимость седана Model 3 — самой дешевой модели Tesla — сейчас стартует с 47 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей).

Что касается форм-фактора, то на «Автоторе» готовы выпускать купе и кабриолеты, если на них будет «устойчивый спрос». Также в будущем на конвейер могут поставить коммерческие автомобили с электрическими силовыми установками — минивэны и малотоннажные машины. «Но пока рано это озвучивать. И это не основное наше направление», — заключил Горбунов.