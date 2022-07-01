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1 час назад

Новости автомира: электрокар «Автотора» пообещали сделать дешевле Tesla

Motor.ru

Руководство калининградского «Автотора» поделилось подробностями об отечественном электромобиле, постройка которого — в ближайших планах компании. По словам председателя совета директоров «Автотор холдинг» Валерия Горбунова, стоимость электрокара будет «намного ниже», чем у Tesla. Каким он будет, пока неизвестно, однако при наличии спроса на конвейер готовы поставить и «экзотические кузова» — купе и кабриолет.

Электрокар «Автотора» пообещали сделать дешевле Tesla
Фото: © Автотор© Автотор

По словам Горбунова, электромобиль от «Автотора» постараются сделать доступным для различных категорий потребителей — как для каршеринговых фирм и таксопарков, так и для частных покупателей. Примерную стоимость он пока не озвучил. Стоимость седана Model 3 — самой дешевой модели Tesla — сейчас стартует с 47 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей).

Что касается форм-фактора, то на «Автоторе» готовы выпускать купе и кабриолеты, если на них будет «устойчивый спрос». Также в будущем на конвейер могут поставить коммерческие автомобили с электрическими силовыми установками — минивэны и малотоннажные машины. «Но пока рано это озвучивать. И это не основное наше направление», — заключил Горбунов.

О том, что калининградский автозавод разрабатывает электрокар, стало известно в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что первой моделью станет молодежный ситимобиль, а второй – электрокар для людей с ограниченными возможностями. Причем концепт одной из моделей, созданный с помощью европейских дизайнеров, был готов уже тогда, но публике его не показали.

Автоновости,Tesla,Валерий Горбунов,
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