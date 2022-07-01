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3 часа назад

Новости автомира: В автомобильные номера в России предложили добавить буквы Z и V

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В России предложили включить в перечень символов, используемых в государственных регистрационных знаках автомобилей, новые литеры — Z и V. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР, с такой идеей депутаты обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову. Пополнение списка разрешенных символов одновременно станет «хорошей акцией в поддержку российской армии», а также расширит доступный объем серий номеров для регионов, отмечают в ЛДПР.

В автомобильные номера в России предложили добавить буквы Z и V
Фото: © Александр Авилов / Агентство «Москва»© Александр Авилов / Агентство «Москва»

Авторы инициативы предлагают внести соответствующие изменения в ГОСТ, в котором перечислены буквы, разрешенные к использованию на автономерах. «К 12 уже используемым предлагаем добавить также символы Z и V», — говорится в письме к главе ГИБДД.

В своем обращении депутаты также привели пример номера с московской регистрацией и с новыми буквами — V076VZ777.

«В автомобильных номерах России и так используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу», — отметили в пресс-службе ЛДПР. При этом во введении новых символов депутаты «никакого нарушения» не видят.

Тем временем в США пытаются продать самый дорогой автомобильный номер в истории: он состоит из двух литер MM, и на нем указана принадлежность к штату Калифорния. За уникальный регистрационный знак владелец хочет получить 24,3 миллиона долларов (примерно 1,3 миллиарда рублей), однако желающих выложить такую сумму пока не нашлось.

Автоновости,ГИБДД,ЛДПР,
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