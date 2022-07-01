Hyundai засветил салон новой семейной модели Stargazer

Марка Hyundai готовится к премьере нового компактвэна Stargazer в Индонезии. В преддверии дебюта корейцы буквально бомбят тизерными изображениями, очередная порция которых раскрывает салон и профиль модели.

Фото: Пресс-служба Hyundai Пресс-служба Hyundai

Hyundai Stargazer будет относительно недорогим компактвэном, но при этом получит полностью цифровую приборную панель, которая объединена с тачскрином мультимедиа. Также на тизере можно заметить "ушастое" рулевое колесо, как у индонезийской "Креты", компактный рычаг трансмиссии, подлокотник, стандартный "ручник" и скромно оформленный блок управления климат-системой автомобиля.

Пресс-служба Hyundai

В подписях к тизерам компания делает акцент на безопасности автомобиля, что намекает на наличие подушек безопасности и каких-то продвинутых для машин масс-сегмента в Индонезии электронных систем.

Пресс-служба Hyundai

Тизер профиля Stargazer пролил свет на форму колёсных арок, дополнительное стекло в районе стоек лобового стекла, подоконной линии, а также очень компактной задней стойки.

Hyundai Stargazer построен на базе рестайлингового кроссовера Creta, поэтому и техника вэну достанется от "донора": передний привод, 115-сильный бензиновый "атмосферник" 1.5 литра, в пару которому можно выбрать либо МКП, либо вариатор.