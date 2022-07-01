Появились новые фото необычного УАЗ-кабриолета

Посмотрите на новые фотографии экскурсионного кабриолета на базе модели «УАЗ Профи».

Фото: «Универсал-НН» «Универсал-НН»

Эту машину сделала нижегородская компания «Универсал-НН» — первая информация о проекте появилась месяц назад. Внедорожник-кабриолет с восемью пассажирскими местами в салоне построили на базе коммерческой модели «Профи», убрав часть крыши и установив оригинальную платформу с сиденьями для туристов.

В прошлый раз автомобиль демонстрировали с поднятым тентом, а теперь можно рассмотреть машину в «открытом» виде.

«Универсал-НН»

О технических доработках внедорожника не сообщается. Стандартный «Профи» с двойной кабиной оснащается бензиновым мотором 2,7 литра (150 л. с.) и полноприводной трансмиссией.

«Универсал-НН»

Компания «Универсал-НН» не рассказала, где будет работать необычная машина, и кто является заказчиком этого проекта. Также на базе «УАЗа Профи» делают практичные и относительно недорогие дома на колёсах.