Автошколам предрекли массовое закрытие

В России ожидается волна закрытия автошкол к 2025 году на фоне подорожания машин. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов.
«Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трёх лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол. У нас сейчас уже начинаются проблемы на ТО [техническое обслуживание — прим. ГМ]. Нужно масло поменять, заправить, чтобы машина была пригодна к обучению, поэтому такие проблемы есть», - отметил он.
В России с марта наблюдается значительное повышение цен на автомобили. Ситуация обусловлена рядом факторов, среди которых уход с российского и белорусского рынков западных автопроизводителей, санкционная политика, из-за которой европейские производители запчастей ушли из РФ.
Подорожание энергоносителей также стало драйвером роста цен на резину, аккумуляторов, моторных масел и аксессуаров для транспорта.
В четверг, 30 июня, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил о планах ведомства реформировать систему обучения в автошколах и доработать как теоретическую, так и практическую его части.