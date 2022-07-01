Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
31 минуту назад

Новости автомира: автошколам в России предрекли массовое закрытие

Елена Прошина

В России ожидается волна закрытия автошкол к 2025 году на фоне подорожания машин. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов.

Автошколам предрекли массовое закрытие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трёх лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол. У нас сейчас уже начинаются проблемы на ТО [техническое обслуживание — прим. ГМ]. Нужно масло поменять, заправить, чтобы машина была пригодна к обучению, поэтому такие проблемы есть», - отметил он.

В России с марта наблюдается значительное повышение цен на автомобили. Ситуация обусловлена рядом факторов, среди которых уход с российского и белорусского рынков западных автопроизводителей, санкционная политика, из-за которой европейские производители запчастей ушли из РФ.

Цены на подержанные машины обвалились на треть

Подорожание энергоносителей также стало драйвером роста цен на резину, аккумуляторов, моторных масел и аксессуаров для транспорта.

В четверг, 30 июня, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил о планах ведомства реформировать систему обучения в автошколах и доработать как теоретическую, так и практическую его части.

Автоновости,Михаил Черников,Александр Ачкасов,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители