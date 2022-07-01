Автошколам предрекли массовое закрытие

«Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трёх лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол. У нас сейчас уже начинаются проблемы на ТО [техническое обслуживание — прим. ГМ]. Нужно масло поменять, заправить, чтобы машина была пригодна к обучению, поэтому такие проблемы есть», - отметил он.