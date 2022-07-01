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1 час назад

Новости автомира: россияне смогут поставить автомобили на учет удаленно

Motor.ru

Глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что в стране планируют ввести удалённую перерегистрацию транспортных средств. Владельцам автомобилей больше не нужно будет лично посещать Госавтоинспекцию, чтобы поставить машины на учет. Кроме того, руководитель ведомства заявил, что до конца 2022 года в россияне смогут перевести свои водительские удостоверения в электронный формат по аналогии со свидетельством о регистрации транспортного средства.

Россияне смогут поставить автомобили на учет удаленно
Фото:  Агентство «Москва» Агентство «Москва»

В настоящее время, чтобы зарегистрировать транспортное средство на нового собственника, владельцу автомобиля или мотоцикла необходимо лично приехать в ГИБДД для сверки номеров двигателей, оформления документов и получения номеров. В некоторых случаях водителя попросят предъявить диагностическую карту. В будущем в России появится электронный сервис, который позволит заключать договоры купли-продажи, а также ставить машины на учет в режиме онлайн.

При этом пока не сообщается, как именно будет реализована подобная возможность. Глава ГИБДД сообщил, что в будущем российские водители смогут полностью перейти на электронный документооборот. До конца года в стране переведут водительские права в формат QR-кодов, а инспекторам выдадут специальную технику, которая позволит считывать цифровые документы со смартфонов.

В конце мая Минцифры заявило, что в Россию планируют перевести в цифровой формат водительские права и полисы ОСАГО. Предъявлять цифровые документы можно будет с помощью приложения «Госуслуги Авто».

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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