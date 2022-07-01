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32 минуты назад

Новости автомира: в России появилась дорога с запахом клубники

Motor.ru

Как сообщает Интерфакс, необычное асфальтобетонное покрытие с ароматом клубники уложили во Всеволожском районе Ленинградской области. Небольшой участок полотна с ароматом ягод решили сделать в качестве эксперимента. Он был уложен в ходе ремонта региональной трассы, выполняемой в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего было выпущено около 300 тонн асфальтобетонной смеси с запахом клубники.

В России появилась дорога с запахом клубники
Фото: © ГК «АБЗ-1» / Telegram© ГК «АБЗ-1» / Telegram

Протяженность участка с запахом клубники составляет 700 метров. Он появился на 19-километровом ремонтируемом участке трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе.

Решение о проведении эксперимента было продиктовано желанием избавиться от запаха битума, который не нравится многим людям.

«С таким предложением обратились подрядная организация, это их собственная разработка. Многим людям не нравится запах перегретого битума, который разносится в процессе ремонта, поэтому решили попробовать», -- заявил собеседник агентства Интерфакс.

Он также добавил, что ароматизатор в асфальтобетонной смеси не влияет на ее качество.

В марте Пермский национальный исследовательский политехнический университет сообщил о разработке инновационного дорожного покрытия, которое позволяет улучшить сцепление колес автомобилей в гололед. В смеси для таких дорог предлагают добавлять полиуретан, щебень и другие композиты.

Автоновости,ГИБДД,
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