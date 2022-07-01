7-15 тысяч: эксперты спрогнозировали тариф ОСАГО для электросамокатов

Стоимость годового полиса страхования ответственности владельца электросамоката или другого средства индивидуальной мобильности может варьироваться в диапазоне от 7 до 15 тысяч рублей. Эксперты Страхового Дома ВСК спрогнозировали тариф ОСАГО для такого транспорта в случае введения обязательного страхования ответственности россиян, использующих данные средства индивидуальной мобильности (СИМ) в условиях городской среды.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Напомним, что о введении обязательного страхования ответственности электросамокатчиков не раз заявляли различные депутаты Госдумы. Электросамокаты и другие СИМ пользуются возрастающим спросом среди россиян. По оценкам ритейлеров, продажи электротранспорта увеличились минимум в два раза в нынешнем году. В то же время число аварий с электросамокатами и другими СИМ выросло на 35% по сравнению с январем-маем 2021 года.

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Для россиянина, управляющего электросамокатом, последствия ДТП могут быть плачевными - пострадавший вправе взыскать компенсацию причиненного ущерба через суд, в зависимости от характера травмы или размера ущерба сумма исковых требований может достигать несколько сотен тысяч рублей.

Прогнозируемая цена на такую страховку сопоставима со стоимостью полиса ОСАГО на автомобиль, так как вероятность наступления страхового случая выше, но существенно ниже возможная тяжесть причиненного ущерба.

С 2012 года аварийность на дорогах России снижается - несмотря на то, что размер автопарка, наоборот, постоянно растет. Так, число ДТП за этот период уменьшилось в 1,5 раза (до 133 тысяч ДТП), а число автомобилей на дорогах выросло минимум на 25% (до 60,14 млн). Ситуация со средствами индивидуальной мобильности иная - их число постоянно растет, в прошлом году было продано до 250 тысяч электросамокатов, за этот же период зафиксировано около 700 ДТП с участием СИМ.

Лимит ответственности по страховому полису для СИМ может достигать 500 тысяч - по аналогии с ОСАГО. Это связано с тем, что при в аварии с электросамокатом ущерб может быть нанесен не только здоровью пострадавшего (самыми распространенными травмами являются ушибы, сотрясения и переломы), но и его имуществу, в частности, при ДТП с участием автомобиля.

Оптимизировать стоимость полиса можно, включив в него цену франшизы - по аналогии с другими видами страхования. Кроме того, уменьшить размер премии при страховании СИМ до 50% будет возможно при регистрации самоката (возможно упрощенной), например, через портал Госуслуги. Либо при ограничении возраста водителя (возможность управлять самокатом с 16 лет). Например, допускать к управлению водителей с правами категории М, либо вводить специальную категорию для водителей средств индивидуальной мобильности, с возможностью получить такие "права" в упрощенном формате (сдавая теорию и экзамен онлайн через Госуслуги).

- Электросамокаты и прочие мобильные средства передвижения являются набирающими популярность транспортными средствами, доступными каждому, поэтому применение в будущем здесь страховых практик будет обосновано и вполне логично, - отметил заместитель генерального директора по андеррайтингу компании Антон Смулько. - На данный момент нет никаких законодательных предпосылок к введению обязательного или добровольного страхования СИМ, но это скорее всего вопрос недалекого будущего. Работа в части совершенствования регулирования движения подобных транспортных средств ведется, в прошлом году были подготовлены поправки в ПДД, касающиеся управления СИМ.