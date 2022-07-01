АвтоВАЗ хочет вернуть дизайнера, создавшего «Х-стиль»

После ухода Renault из России марка Lada лишилась главного дизайнера и теперь компания пытается найти подходящего кандидата на эту должность. Как выяснил Autonews, руководство АвтоВАЗа и чиновники хотели бы вернуть Стива Маттина, но в нынешних условиях это будет трудно. Маттина называют создателем фирменного «X-стиля» нынешних моделей «Лада», а также отцом «Весты».

Фото: © Lada © Lada

Британец Стив Маттин проработал шеф-дизайнером «Лады» девять лет — с октября 2011 по декабрь 2020 года. Среди его заслуг — разработка фирменного стиля всей современной линейки бренда и запуск Vesta, причем Маттин занимался не только обликом модели, но также её технической начинкой. По словам собеседника Autonews, дизайнер уделял внимание даже вопросам компоновки, так как считал, что без учета всех нюансов машину нельзя сделать визуально привлекательной.

После ухода Renault из России пост шеф-дизайнера покинул и преемник Маттина француз Жан-Филипп Салар из Dacia. Сейчас у Lada есть только временно исполняющий обязанности директора по дизайну. Позиция номинальная, признаются в компании, поэтому ищут кандидата на роль нового стилиста.

Как выяснил Autonews, руководство АвтоВАЗа и чиновники хотели бы вернуть Стива Маттина, но в нынешних условиях это будет трудно. Одна из основных проблем — возможность трудоустройства и оплаты его работы в России.