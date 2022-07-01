Владельцу внедорожника ужесточили наказание за нарушение ПДД

Издание The Associated Press сообщило о первом в мире приговоре, который вынесли водителю внедорожника за нарушение правил дорожного движения. Суд в Германии обязал автомобилиста заплатить штраф, который превышает стандартную санкцию для подобного правонарушения. Судья посчитал, что крупногабаритные модели представляют большую опасность для пешеходов, нежели компактные легковые машины. При этом решение суда все еще можно обжаловать.
В суде рассматривали стандартное дело водителя, который проехал на красный сигнал светофора. Согласно немецким законам, за нарушение грозит штраф в размере 200 евро (примерно 11 000 рублей по текущему курсу). Однако судья оштрафовал владельца внедорожника на 350 евро (около 19 000 рублей). Свою позицию суд аргументировал тем, что крупногабаритная модель представляет большую опасность для пешеходов и других транспортных средств, нежели компактные седаны и хэтчбеки.
Другим отягчающим обстоятельством стал тот факт, что владельца машины ранее неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водитель пока что может обжаловать обвинительный приговор. Если его оставят в силе, такое решение станет первым прецедентом для мировой судебной практики.