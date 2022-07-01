ГИБДД протестирует новые передвижные комплексы фиксации нарушений

ГИБДД приступает к испытаниям новых проблесковых маячков, смонтированных на специальных балках на крышах патрульных автомобилей ДПС. Опытная эксплуатация электронного комплекса "АвтоУраган-МС" начинается в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

Фото: ГКУ «Управтодор РС(Я)» ГКУ «Управтодор РС(Я)»

Комплекс представляет из себя блок камер и радаров в компактном корпусе, способный в автоматическом режиме регистрировать нарушения ПДД. Кроме того, как пишет Autonews со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова, "АвтоУраган-МС" сможет распознавать угнанные и находящиеся в розыске автомобили.

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В комплекс фиксации нарушений вмонтировано два полусферических блока с камерами. В зависимости от модификации число камер в балке может доходить до шести. В центральной части корпуса расположен радар, сканирующий окружающую обстановку. По заявлениям разработчиков системы, конструкция "АвтоУрагана-МС" позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360° вокруг автомобиля как в движении, так и во время стоянки. Новые мобильные камеры смогут фиксировать практически все виды нарушений ПДД: заезд на стоп-линию, движение по выделенным полосам и обочинам, неправильные развороты, нарушение разметки, стоянку под запрещающими знаками и даже опасное вождение.

По словам Черникова, новый комплекс подключен ко всем системам МВД и работает даже лучше, чем человеческий глаз. "Если машина в угоне, в розыске, срабатывает датчик. Также балка снимает на видео все признаки последовательных грубых нарушений. Камеры все зафиксируют, позволят администрировать опасное вождение", – заявил Черников.

Первое время балки будут работать в тестовом режиме, то есть реальных административных штрафов система выписывать не будет. Но глава ГИБДД подчеркнул, что, если инспекторы увидят признаки грубых нарушений ПДД, автомобиль нарушителя в любом случае остановят для проверки. Предполагается, что испытания комплексов "АвтоУраган-МС" продлятся три месяца.