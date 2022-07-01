Как нагреваются на солнце автомобили разных цветов

Белорусский портал Onliner провел эксперимент, чтобы проверить, автомобили каких цветов сильнее всего нагреваются под палящим солнцем. Журналисты вооружились пирометром и вышли на открытую парковку в то время, когда температура воздуха составляла 32 градуса Цельсия. Как и ожидалось, самым «холодным» оказался автомобиль белого цвета, а наиболее горячим — черный. Судя по замерам, температура кузова последней машины превысила 70 градусов.

Фото: © Geely © Geely

Для эксперимента использовался обычный бытовой пирометр, не проходившей калибровку или каких-либо других проверок. Выяснилось, что температура кузова белого автомобиля составила 48 градусов, а серебристой, красной и голубой -- от 62 до 65 градусов. Самой горячей оказалась черная машина -- 71 градус Цельсия.

Кроме того, журналисты замерили и двухцветные автомобили. Так, кузов белого Geely Coolray прогрелся до 53,1 градуса, а его черная металлическая крыша -- до 78,2 градуса. При этом, например, температура черной тряпичной крыши Ford Mustan достигла 75,3 градуса.

Ранее в Сети появилось видео, в котором наглядно продемонстрировали, насколько сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце, с помощью термальной камеры. Результаты оказались схожи: температура кузова белой машины составила 45 градусов, серебристой -- 54 градуса, серой -- 63 градуса, а черной -- 70,5 градуса.