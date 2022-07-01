Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары

Вечерняя Москва

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары на дорогах страны. Такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в пятницу, 1 июля.

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары
Фото: Пресс-служба ГИБДД по МосквеПресс-служба ГИБДД по Москве

— Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме, — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава МВД отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Так, в стране на треть сократилось число аварий из-за превышения скорости благодаря введению новых технологий, сообщает РИА Новости.

Также глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России необходимо увеличить скоростной режим на отдельных участках дорог до 150 километров в час. По его словам, инициативу, связанную с повышением скорости на автострадах со 110 до 130 километров в час, предложили сотрудники МВД. Черников добавил, что данное решение не усугубило ситуацию на дорогах, поскольку аварийность на данных участках не увеличилась.

Автоновости,Михаил Черников,Владимир Колокольцев,Ирина Волк,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители