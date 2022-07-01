Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную

Компания Acura представила специальную версию седана TLX второго поколения под названием PMC Edition. Машины будут собирать вручную на заводе Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо, там же, где делали суперкары NSX. В основу четырехдверок ляжет модификация Type S с 360-сильной «турбошестеркой», а отличаться они будет декором и палитрой кузовных красок, куда войдут оттенки, позаимствованные у NSX.
Новый TLX PMC основан на версии Type S. Такие седаны оснащены турбомотором V6 3.0 (360 л.с., 480 Нм), десятиступенчатым автоматом и полным приводом SH-AWD с индивидуальными муфтами на задних колёсах. Машины из лимитированной серии выделяются черной крышей, боковыми зеркалами и ручками дверей, а также спойлером, диффузором и накладками на боковые юбки из углепластика. Новшеством являются и 20-дюймовые колеса цвета меди с Y-образными спицами — прежде на Acura их не ставили.
Седаны TLX PMC Edition будут собирать вручную на заводе Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле, штат Огайо, там же, где делали гибридный суперкар NSX. Машины первого поколения шли в одном оттенке Valencia Red Pearl с нанопигментной технологией, позволяющей сделать цвет более насыщенным и контрастным, но «второй» TLX серии PMC будут красить в три разных колера. Это красный Curva Red, белый 130R White и синий Long Beach Blue, ранее доступные только для NSX.
Салоны четырехдверок украсят вставками из углеволокна, подсвеченными накладками порогов с надписью «Type S», подрезанным снизу рулем и номерной табличкой. Цветовая гамма будет зависеть от окраса кузова: Curva Red сочетается с черной обивкой и красной прострочкой, 130R White — с красной обивкой, а Long Beach Blue — с обивкой цвета орхидеи и синей прострочкой. Для отделки используют кожу Milano и искусственную замшу Ultrasuede. В продажу седаны поступят до конца года.