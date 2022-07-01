Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную

Компания Acura представила специальную версию седана TLX второго поколения под названием PMC Edition. Машины будут собирать вручную на заводе Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо, там же, где делали суперкары NSX. В основу четырехдверок ляжет модификация Type S с 360-сильной «турбошестеркой», а отличаться они будет декором и палитрой кузовных красок, куда войдут оттенки, позаимствованные у NSX.

Фото: © Acura © Acura

Новый TLX PMC основан на версии Type S. Такие седаны оснащены турбомотором V6 3.0 (360 л.с., 480 Нм), десятиступенчатым автоматом и полным приводом SH-AWD с индивидуальными муфтами на задних колёсах. Машины из лимитированной серии выделяются черной крышей, боковыми зеркалами и ручками дверей, а также спойлером, диффузором и накладками на боковые юбки из углепластика. Новшеством являются и 20-дюймовые колеса цвета меди с Y-образными спицами — прежде на Acura их не ставили.

Седаны TLX PMC Edition будут собирать вручную на заводе Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле, штат Огайо, там же, где делали гибридный суперкар NSX. Машины первого поколения шли в одном оттенке Valencia Red Pearl с нанопигментной технологией, позволяющей сделать цвет более насыщенным и контрастным, но «второй» TLX серии PMC будут красить в три разных колера. Это красный Curva Red, белый 130R White и синий Long Beach Blue, ранее доступные только для NSX.