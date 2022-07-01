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2 часа назад

Новости автомира: Возможность массового закрытия автошкол в России оценили

Илья Родин

Руководитель московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил в интервью «Радио 1», что автошколы в России будут работать по-прежнему, их закрытие не планируется.

Возможность массового закрытия автошкол в России оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сергей Канаев подчеркнул, что тема была актуальной в тот период, когда курс доллара очень сильно вырос. В настоящее время рубль укрепляется, американская валюта, соответственно, падает. Поэтому, по его мнению, «автошколам нет смысла пугать людей закрытием».

Эксперт уточнил, что стоимость запчастей останется прежней, при том, что они будут доставляться в Россию посредством так называемого «параллельного импорта». Владельцам школ не следует тревожиться, отметил специалист.

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По мнению Канаева, единственной негативной тенденцией для отрасли может быть желание возможных учеников отложить обучение по тем или иным причинам. Он считает, что «максимально отток будет составлять 15%».

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов сообщил ранее, что многие российские автошколы могут закрыться в ближайшее время. Причиной этого он назвал рост цен на машины, а также на запчасти к ним, напоминает издание News.ru.

Автоновости,Александр Ачкасов,Сергей Канаев,
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