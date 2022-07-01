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2 часа назад

Новости автомира: Новый Lexus LX 600 превратили в бронированную крепость

Motor.ru

Канадская компания Inkas Armored представила бронированный вариант внедорожника Lexus LX 600 нового поколения. Автомобиль защищен по стандарту BR6 — это означает, что он может выдержать обстрел пулями стандарта 7,62×63 миллиметра и одновременный подрыв двух осколочных гранат DM 51. Машина по уровню безопасности пассажиров больше напоминает «крепость»: тут появилась даже защита дверных проёмов, интегрированная в резиновые уплотнители.

Новый Lexus LX 600 превратили в бронированную крепость
Фото: © Inkas© Inkas

Lexus LX 600 от Inkas получил многослойные пуленепробиваемые стекла, специальные усиленные дверные проёмы, а также баллистическую защиту топливного бака, всего днища и моторного отсека, включая защиту аккумуляторной батареи и электронных блоков управления. Благодаря этому машина может выдержать обстрел из штурмовых винтовок и одновременный подрыв двух гранат.

Кроме того, для внедорожника была усилена подвеска, установлены покрышки run-flat, система пожаротушения, сервоприводы дверей, мощные 10-поршневые тормозные механизмы и даже некая система «экстренного покидания салона».

В качестве опции для бронированного внедорожника можно заказать стробоскопы, системы ночного видения, сирены, интерком и специальные усиленные колесные диски. Насколько увеличилась масса Lexus LX с учетом бронирования -- не уточняется.

Бронированный автомобиль можно заказать с твин-турбо «шестеркой» 3.5 мощностью 415 лошадиных сил и 10-ступенчатым автоматом. Стандартный LX с такой силовой установкой набирает сотню за 6,9 секунды.

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