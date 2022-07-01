Новый Lexus LX 600 превратили в бронированную крепость

Канадская компания Inkas Armored представила бронированный вариант внедорожника Lexus LX 600 нового поколения. Автомобиль защищен по стандарту BR6 — это означает, что он может выдержать обстрел пулями стандарта 7,62×63 миллиметра и одновременный подрыв двух осколочных гранат DM 51. Машина по уровню безопасности пассажиров больше напоминает «крепость»: тут появилась даже защита дверных проёмов, интегрированная в резиновые уплотнители.

Фото: © Inkas © Inkas

Lexus LX 600 от Inkas получил многослойные пуленепробиваемые стекла, специальные усиленные дверные проёмы, а также баллистическую защиту топливного бака, всего днища и моторного отсека, включая защиту аккумуляторной батареи и электронных блоков управления. Благодаря этому машина может выдержать обстрел из штурмовых винтовок и одновременный подрыв двух гранат.

Кроме того, для внедорожника была усилена подвеска, установлены покрышки run-flat, система пожаротушения, сервоприводы дверей, мощные 10-поршневые тормозные механизмы и даже некая система «экстренного покидания салона».

В качестве опции для бронированного внедорожника можно заказать стробоскопы, системы ночного видения, сирены, интерком и специальные усиленные колесные диски. Насколько увеличилась масса Lexus LX с учетом бронирования -- не уточняется.