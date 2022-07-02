Назван претендент на покупку обанкротившейся SsangYong

Представители южнокорейского суда, которые занимаются разбирательством дела фирмы SsangYong, назвали финального претендента, который может приобрести в своё пользование компанию.

Фото: Car Car

Речь ведётся о местном промышленном консорциуме KG Group, специализирующимся, например, на производстве аккумуляторных батарей и стали. Покупатель готов вкладывать инвестиции в автобренд в размере 900 млрд. вон, что составляет практически 700 000 000 долл.

Фирма SsangYong, которая входила в структуру индийской корпорации Mahindra & Mahindra, обанкротилась ещё в 2020-ом году. Основной причиной этого стало отсутствие финансирования владельцев.

В первой половине января текущего года сеульским судом, занимающимся делами о банкротстве, было одобрено право выкупа компании стартапом Edison Motors, специализирующимся на электрическом транспорте.

Руководство Edison Motors готово было купить SsangYong за гораздо меньшие деньги – приблизительно 225 000 000 долл. Но до конца весны фирма смогла внести только десять процентов оговорённой суммы. В итоге сделку расторгли и дело автобренда вернули в суд.

Фирма KG Group собирается приобретать SsangYong, придерживаясь нескольких этапов. Сначала промышленники хотят осуществить закупку ценных бумаг марки на сумму в 335,49 млрд. вон. Поздней планируется обеспечить компании оборотный капитал в размере 564,51 млрд. вон. Пока что неясно, будет ли новый владелец воздействовать на производственную внедряемую политику SsangYong.