Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Назван претендент на покупку обанкротившейся компании SsangYong

Car.ru

Представители южнокорейского суда, которые занимаются разбирательством дела фирмы SsangYong, назвали финального претендента, который может приобрести в своё пользование компанию.

Назван претендент на покупку обанкротившейся SsangYong
Фото: CarCar

Речь ведётся о местном промышленном консорциуме KG Group, специализирующимся, например, на производстве аккумуляторных батарей и стали. Покупатель готов вкладывать инвестиции в автобренд в размере 900 млрд. вон, что составляет практически 700 000 000 долл.

Фирма SsangYong, которая входила в структуру индийской корпорации Mahindra & Mahindra, обанкротилась ещё в 2020-ом году. Основной причиной этого стало отсутствие финансирования владельцев.

В первой половине января текущего года сеульским судом, занимающимся делами о банкротстве, было одобрено право выкупа компании стартапом Edison Motors, специализирующимся на электрическом транспорте.

Руководство Edison Motors готово было купить SsangYong за гораздо меньшие деньги – приблизительно 225 000 000 долл. Но до конца весны фирма смогла внести только десять процентов оговорённой суммы. В итоге сделку расторгли и дело автобренда вернули в суд.

Фирма KG Group собирается приобретать SsangYong, придерживаясь нескольких этапов. Сначала промышленники хотят осуществить закупку ценных бумаг марки на сумму в 335,49 млрд. вон. Поздней планируется обеспечить компании оборотный капитал в размере 564,51 млрд. вон. Пока что неясно, будет ли новый владелец воздействовать на производственную внедряемую политику SsangYong.

В завершении стоит отметить, что во второй половине июня автобренд, несмотря на своё разорение, смог представить перспективный новый кросс Torres. В настоящее время пока были анонсированы версии с ДВС. По заявлению экспертов, SsangYong планирует также выпуск электрической модификации Torres, которая позволит в перспективе закрепиться фирме на современном европейском рынке.

Автоновости,SsangYong,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители