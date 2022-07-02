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5 часов назад

Новости автомира: Тoyota добавила кросоверу Highlander новый турбомотор 2.0

Motor.ruиещё 1

Toyota добавила обновленному Highlander турбомотор 2.0. Рестайлинговые кроссоверы для китайского рынка, выпущенные совместным предприятием GAC-Toyota, оснастят новым четырёхцилиндровым двигателем рабочим объёмом 1997 кубических сантиметров. По предварительным данным, агрегат разовьёт 248 лошадиных сил и 380 Нм, будет сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с индивидуальными муфтами подключения задних колёс.

Toyota добавила кросоверу Highlander новый турбомотор 2.0
Фото: © Обновленный китайский Toyota Highlander 380T© Обновленный китайский Toyota Highlander 380T

Внешне и по салону обновлённый китайский Toyota Highlander с индексом 380T отличается от «глобальной» американской версии штрихами. Подразделение GAC-Toyota добавило хрома на радиаторную решётку, а мультимедиасистема лишилась шайбы регулировки громкости в правом углу тачскрина.

Безнаддувного двигателя V6 объёмом 3,5 литра в Поднебесной не было вовсе, а до недавнего времени покупатели могли выбирать между гибридом на базе «атмосферника» 2.5 и обычной модификацией с «турбочетверкой» объёмом 1998 кубических сантиметров (220 сил и 350 Нм) в связке с 6-ступенчатым «автоматом» и более простой системой полного привода с единственной муфтой на задней оси.

Полностью рассекретить обновлённый китайский Toyota Highlander должны до конца лета. В ближайшее время у модели появится близнец Crown Kluger от FAW-Toyota — у него после рестайлинга тоже должны поменяться внешность и агрегаты.

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