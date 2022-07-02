Раскрыта дата возобновления сборки Lada Niva Legend

Портал «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «Вконтакте» раскрыл дату возобновления сборки Lada Niva Legend. По данным инсайдеров, АвтоВАЗ начнёт сваривать и окрашивать кузова для внедорожников 11 июля, а 13 июля приступит к серийному производству трёхдверных «Нив». На первых порах автомобили будут собирать в одну смену; дневной объём выпуска составит около двухсот машин. Вдобавок, в июле могут возобновить сборку универсалов Lada Largus.

Фото: Lada Lada

С 13 июля должна возобновиться сборка «упрощенных» Lada Niva Legend без подушки безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и антиблокировочной системы тормозов. Вероятно, взамен АвтоВАЗ добавит базовым внедорожникам некоторые опции комфорта — можно ожидать появления подогрева сидений и/или кондиционера.

Тольяттинский портал «Нетипичный АвтоВАЗ» утверждает, что в августе на АвтоВАЗе должны заработать все три автосборочные линии, а ежедневно автогигант сможет собирать более тысячи машин семейств «Гранта», «Нива» и «Ларгус». Перебои в работе Волжского автозавода начались весной, и до середины июня завод в основном простаивал.