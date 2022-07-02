Aurus Senat разом подорожал на десять миллионов рублей

Броневик Aurus Senat Limousine разом подорожал на десять миллионов рублей. На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже за 117 миллионов рублей 6,6-метрового полноприводного гибридного автомобиля, защищённого по стандарту БР5. В апреле прошлого года аналогичный Aurus Senat Limousine стоил 106,9 миллиона рублей. Как и прежде, броневик доступен в чёрном цвете; в цену включены всевозможные опции вроде активной подвески.

Фото: © auto.ru © auto.ru

О грядущем удорожании автомобилей Aurus глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил ещё в апреле. Конкретные суммы тогда озвучены не были, а по объявлениям судить об изменениях прайс-листов сложно.

Максимально оснащённый лимузин снаряжённой массой 6,5 тонны (броня по стандарту VR10) год назад стоил 106 900 000 рублей, а теперь за 6,3-тонный Senat Limousine (броня по стандарту БР5) просят 117 000 000 рублей. Впрочем, нельзя исключать, что уровень баллистической защиты (и снаряжённая масса) не поменялись, а разница объясняется неточностью характеристик на сайте объявлений.

Что касается обычных 5,6-метровых «Сенатов», то бронированная версия 2022 года выпуска стоит 70 380 000 рублей, а в апреле прошлого года цена составляла сравнимые 69 900 000 рублей. При этом небронированный седан вопреки логике подорожал сильнее пуленепробиваемых: дешевле 36 585 600 рублей Aurus Senat не купить, хотя год назад цены стартовали с 24 миллионов рублей.