Новый BMW M4 оказался гораздо быстрее заявленного

Новый BMW M4 Competition xDrive оказался гораздо быстрее заявленного. Американское издание Car & Driver испытало 510-сильное купе, и обозревателям удалось разменять 60 миль в час (96 километров в час) за 2,8 секунды — на 0,6 секунды быстрее, чем указано в паспортных характеристиках. Вдобавок, на трассе «эмка» оказалась экономичнее, чем ожидалось — разница между заявленным и реальным расходом бензина составила 2,6 литра на 100 километров.
Американские журналисты отметили, что BMW M4 Competition xDrive — второй протестированный изданием автомобиль дешевле 100 тысяч долларов, которые разменивают 60 миль в час быстрее трёх секунд. Первым был среднемоторный Chevrolet Corvette C8.
Базовый M4 Competition xDrive стоит 79 тысяч долларов, но у тестового купе были облегчённые кресла, карбон-керамические тормоза, пакет M Driver и другие опции, так что цена машины из пресс-парка составила 102 тысячи долларов. Таким образом баварская двухдверка заметно дешевле сопоставимых по разгонной динамике Ferrari 296 GTB, Audi R8 V10 Performance или Porsche 911 Turbo.
Одним из недостатков полноприводной M4 Competition xDrive журналисты посчитали безальтернативный «автомат». И хотя BMW не планирует выпускать трёхпедальные «эмки» с полным приводом, отказываться от ручной коробки передач баварцы не спешат — недавно босс M-подразделения пообещал сохранить этот тип трансмиссии в угоду фанатам.