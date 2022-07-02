Новый BMW M4 оказался гораздо быстрее заявленного

Новый BMW M4 Competition xDrive оказался гораздо быстрее заявленного. Американское издание Car & Driver испытало 510-сильное купе, и обозревателям удалось разменять 60 миль в час (96 километров в час) за 2,8 секунды — на 0,6 секунды быстрее, чем указано в паспортных характеристиках. Вдобавок, на трассе «эмка» оказалась экономичнее, чем ожидалось — разница между заявленным и реальным расходом бензина составила 2,6 литра на 100 километров.

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Американские журналисты отметили, что BMW M4 Competition xDrive — второй протестированный изданием автомобиль дешевле 100 тысяч долларов, которые разменивают 60 миль в час быстрее трёх секунд. Первым был среднемоторный Chevrolet Corvette C8.

Базовый M4 Competition xDrive стоит 79 тысяч долларов, но у тестового купе были облегчённые кресла, карбон-керамические тормоза, пакет M Driver и другие опции, так что цена машины из пресс-парка составила 102 тысячи долларов. Таким образом баварская двухдверка заметно дешевле сопоставимых по разгонной динамике Ferrari 296 GTB, Audi R8 V10 Performance или Porsche 911 Turbo.