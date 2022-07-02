У автошкол Москвы заканчиваются машины

Цены на автомобили в России растут, и у автошкол не хватает денег, чтобы пополнять автопарки, заявил РБК председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. Он добавил, что существующие машины быстро приходят в техническое состояние, которое не позволяет безопасно обучать курсантов. Ранее министр промышленности Денис Мантуров заявил о подорожании автомобилей на 25–30%.

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Ачкасов рассказал, что сейчас либо автошкола покупает машину, либо нанимает инструкторов со своими личными автомобилями. Из-за роста цен на автомобили инструкторы не хотят работать, потому что машина сильно изнашивается. Автошколы же сейчас не могут пополнить автопарки, потому что цены на обучение не росли.

«Если через какое-то время не будем пополнять новые автопарки, то машины, которые у нас сейчас есть, придут в техническое состояние, которое не будет позволять безопасно обучать курсантов. И нам не на чем будет ездить», — пояснил Ачкасов.

Автошколы хотели бы, чтобы государство помогло обновить автопарк.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей на российском рынке уже несколько месяцев падают. В мае в России продали 24 268 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 83,5% меньше показателей за аналогичный период 2021 года.

В первые пять месяцев 2022 года продажи автомобилей упали на 52% и составили 318 114 штук.

Ранее журналисты Autonews рассказали , что на логистических терминалах Подмосковья, с которых автомобили отправляются по российским дилерским центрам, не уменьшается количество машин. На складах остаётся более 30 000 авто.

В июне министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил , что цены на автомобили в России с начала года выросли на 25–30%.