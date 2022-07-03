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2 часа назад

Новости автомира: В машинах ГИБДД появится система распознавания лиц

Ura.Ruиещё 2

В ближайшее время машины ГИБДД оснастят интеллектуальной системой распознавания лиц. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

В машинах ГИБДД появится система распознавания лиц
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — передает ТАСС сообщение МВД.

Тестирование новейших систем начнется в ближайшее время.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД использовать ручные радары в связи с тем, что они устарели. В Москве начали тестировать интеллектуальную систему наблюдения за дорогами, которая определяет нарушения с помощью нейросети.

Автоновости,Владимир Колокольцев,ГИБДД,
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