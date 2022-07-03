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2 часа назад

Hyundai может превратить электрокар Ioniq 6 в стильный универсал

Motor.ru

Hyundai может превратить электрокар Ioniq 6 в стильный универсал. Шеф-дизайнер корейской марки Санг Юп Ли подтвердил Auto Express, что «шестёрка» может стать отличной основой для более практичной модели с кузовом Shooting Brake. Ещё один намёк касался потенциальной высокопроизводительной версии — Ioniq 6 N. Поскольку технически близкий кроссовер Ioniq 5 N должен дебютировать в 2023 году, препятствий для выпуска «заряженного» электроседана нет.

Hyundai может превратить электрокар Ioniq 6 в стильный универсал
Фото: HyundaiHyundai

Шеф-дизайнер Hyundai Санг Юп Ли прямо заявил, что может сделать из Ioniq 6 «отличный Shooting Brake». Поскольку у Genesis и Kia модели с таким типом кузова есть, вероятность появления эффектного универсала под брендом Hyundai возрастает. Что касается Ioniq 6 с литерой N, то ничто не мешает установить на «шестёрку» силовую установку от соплатформенной Kia EV6 GT.

Любопытно, что официальные лица уже заговорили о возможном расширении линейки Ioniq 6, хотя компания Hyundai не раскрыла все технические характеристики и не назвала дату начала продаж. При этом Санг Юп Ли дал понять, что электрокары марки Ioniq будут обновляться больше технически, нежели внешне, то есть трансформаций «вневременного» дизайна в течение жизненного цикла моделей не предвидится.

В родной стране концерн Hyundai инвестирует в производство электрокаров более 16,5 миллиарда долларов до 2030 года. Столь масштабные вложения позволят ежегодно выпускать в Южной Корее без малого 1,5 миллиона электромобилей. Цель конгломерата Hyundai, Kia, Genesis и Ioniq — достичь ежегодного производства 3,23 миллиона «батарейных» машин.

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