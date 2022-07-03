Hyundai показал салон бюджетного компактвэна на базе Creta

Фирма Hyundai показала салон нового бюджетного компактвэна на базе Creta. Разработанный специально для Индонезии Hyundai Stargazer отличится однообъёмным кузовом, высокой подоконной линией, тонкой светодиодной оптикой, трёхрядным салоном и упрощенным интерьером. Ожидается, что конструктивно Stargazer повторит обновлённую индонезийскую Creta, то есть покупатели смогут рассчитывать на связку «атмосферника» 1.5 с вариатором.
Официальные фотографии двухнедельной давности позволяют сделать вывод, что по дизайну экстерьера Stargazer окажется ближе к Staria, чем к Custo. Однако «бюджетник» Hyundai окажется проще аналогов.
Если для Индии корейцы создали компактвэн Carens из Kia Seltos, то в Индонезии основой послужит обновлённая Hyundai Creta. При этом интерьер у новинки будет оригинальный — с упрощенным информационно-развлекательным комплексом, небольшими экранами приборной панели и мультимедиасистемы, аналоговым блоком климат-контроля.
Премьера Hyundai Stargazer должна состояться до конца лета. Собирать компактвэн будут в Индонезии на местном заводе, так что цены должны быть привлекательными — едва ли топ-версия окажется дороже 300 миллионов рупий (эквивалент 20 тысяч долларов или 1,14 миллиона рублей).