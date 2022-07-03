Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

Hyundai показал салон нового бюджетного компактвэна на базе Creta

Motor.ru

Фирма Hyundai показала салон нового бюджетного компактвэна на базе Creta. Разработанный специально для Индонезии Hyundai Stargazer отличится однообъёмным кузовом, высокой подоконной линией, тонкой светодиодной оптикой, трёхрядным салоном и упрощенным интерьером. Ожидается, что конструктивно Stargazer повторит обновлённую индонезийскую Creta, то есть покупатели смогут рассчитывать на связку «атмосферника» 1.5 с вариатором.

Hyundai показал салон бюджетного компактвэна на базе Creta
Фото: Hyundai StargazerHyundai Stargazer

Официальные фотографии двухнедельной давности позволяют сделать вывод, что по дизайну экстерьера Stargazer окажется ближе к Staria, чем к Custo. Однако «бюджетник» Hyundai окажется проще аналогов.

Hyundai Stargazer

Если для Индии корейцы создали компактвэн Carens из Kia Seltos, то в Индонезии основой послужит обновлённая Hyundai Creta. При этом интерьер у новинки будет оригинальный — с упрощенным информационно-развлекательным комплексом, небольшими экранами приборной панели и мультимедиасистемы, аналоговым блоком климат-контроля.

Премьера Hyundai Stargazer должна состояться до конца лета. Собирать компактвэн будут в Индонезии на местном заводе, так что цены должны быть привлекательными — едва ли топ-версия окажется дороже 300 миллионов рупий (эквивалент 20 тысяч долларов или 1,14 миллиона рублей).

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,Kia,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители